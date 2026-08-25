Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 128 украинских БПЛА

За последние сутки над Курской областью уничтожили 128 БПЛА противника Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 128 украинских БПЛА

Москва25 авг Вести.За последние 24 часа над территорией Курской области уничтожены 128 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

С 09.00 24 августа до 09.00 25 августа сбито 128 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал глава региона в мессенджере МАХ

В результате ударов противника пострадали четыре человека, все они получили ранения в селе Песчаное Беловского района.

В нескольких населенных пунктах области повреждены здания администрации и ТЦ, частные дома и машина.