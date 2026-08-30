Москва30 авгВести.За последние 24 часа в небе над территорией Курской области уничтожены 100 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Обошлось без пострадавших.
Всего в период с 09.00 29 августа до 09.00 30 августа сбито 100 вражеских беспилотников различного типа. 43 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 6 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал глава региона в мессенджере МАХ
В результате атак противника повреждения получили объект энергетики в Беловском районе и административное здание и три дома в селе Щекино Рыльского района.