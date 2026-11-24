Поддубный: надеяться на то, что НАТО образумится само, не стоит

Поддубный призвал не надеяться на то, что НАТО само образумится Поддубный: надеяться на то, что НАТО образумится само, не стоит

Москва24 ноя Вести.Не стоит надеяться на то, что НАТО, которое готовится к войне с Россией, само образумится. РФ придется рассчитывать на свои силы. Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в МАХ.

В Берлине завершилась 72-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Сессия прошла под знаком еще большего перевода альянса на военные рельсы, что еще раз подтвердило – Европа готовится к затяжному конфликту с Россией.

Генсек Североатлантического альянса отверг предложения России, предусматривающее отказ НАТО от расширения и возврат к границам 1997 года. Он также призвал готовить к возможному конфликту не только армии, но и общество в целом: граждан, бизнес и государственные службы.

Вывод из всего этого напрашивается сам: страны блока все больше раскручивают не только военную, но и гражданскую мобилизацию… Альянс даже не думает пересматривать курс, выбранный еще в конце 1990-х, и готов идти на эскалацию, лишь бы сохранить возможности своего расширения. Откровенное принципиальное нежелание Запада учитывать интересы России в архитектуре европейской безопасности отметил Евгений Поддубный

Он добавил, что обещание Украине очередного транша в 70 млрд евро - лишь способ загрузить военно-промышленный комплекс стран НАТО и оправдать гонку вооружений.