Москва24 нояВести.Не стоит надеяться на то, что НАТО, которое готовится к войне с Россией, само образумится. РФ придется рассчитывать на свои силы. Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в МАХ.
В Берлине завершилась 72-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Сессия прошла под знаком еще большего перевода альянса на военные рельсы, что еще раз подтвердило – Европа готовится к затяжному конфликту с Россией.
Генсек Североатлантического альянса отверг предложения России, предусматривающее отказ НАТО от расширения и возврат к границам 1997 года. Он также призвал готовить к возможному конфликту не только армии, но и общество в целом: граждан, бизнес и государственные службы.
Вывод из всего этого напрашивается сам: страны блока все больше раскручивают не только военную, но и гражданскую мобилизацию… Альянс даже не думает пересматривать курс, выбранный еще в конце 1990-х, и готов идти на эскалацию, лишь бы сохранить возможности своего расширения. Откровенное принципиальное нежелание Запада учитывать интересы России в архитектуре европейской безопасностиотметил Евгений Поддубный
Он добавил, что обещание Украине очередного транша в 70 млрд евро - лишь способ загрузить военно-промышленный комплекс стран НАТО и оправдать гонку вооружений.
Для России итог сессии прост: надеяться на то, что НАТО образумится само, не стоит. Разговоры о мире в Берлине не звучали. Звучали разговоры о войне. А это означает, что нам придется рассчитывать прежде всего на собственные силы, продолжая наращивать военный потенциал при сохранении открытости к переговорам на реалистичных условиях. Конечно, если в нынешней обстановке они вообще могут появитьсясчитает журналист