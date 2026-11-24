Москва24 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после каждого инцидента с гибридными угрозами в Европе альянсу следует наращивать поддержку Украины, а не сокращать ее. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

На каждый инцидент в Европе мы должны отвечать увеличением поддержки Украины, а не ее сокращением. Это лучшая реакция, которую мы можем продемонстрировать подчеркнул генсек НАТО

Рютте сообщил, что альянс будет постоянно оценивать состояние "сдерживания и обороны" и при необходимости корректировать его. По словам генсека, у НАТО есть варианты ответных мер, однако публично обсуждать их можно не всегда, и они не обязательно будут зеркальными. "Вы не всегда будете их видеть", - сказал он, отказавшись раскрывать подробности.

Ранее Рютте подтвердил приверженность альянса положению декларации Вашингтонского саммита 2024 года о "необратимом пути" Украины к членству в НАТО. При этом он отметил, что это не означает членства Киева в блоке уже сейчас, и пояснил, что ряд союзников, не только США, пока воздерживаются от поддержки такого шага.

В Европе Россию периодически обвиняют в гибридных операциях на территории стран региона, включая кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства беспилотниками и повреждение подводных кабелей. Москва эти обвинения отрицает. В сентябре Германия возложила на Россию ответственность за попытку теракта в аэропорту Лейпцига и закрыла Русский дом в Берлине.