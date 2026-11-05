Песков назвал абсурдом обвинения РФ в кибератаках на супермаркеты в Европе Песков: обвинения РФ в кибератаках на супермаркеты Европы абсурдны

Москва5 ноя Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в якобы причастности РФ к хакерским атакам на холодильники в супермаркетах Европы.

Таким образом он прокомментировал заявления датских и шведских СМИ о том, что за недавней волной кибератак на систему охлаждения в продуктовых магазинах Европы якобы стоят две группы хакеров, работающие на Россию.

Представитель Кремля подчеркнул, что голословные обвинения России в причастности ко всему становятся устойчивой тенденцией в европейских странах.

Это абсурдные заявления, они как всегда не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств​​​... Еще раз настаиваю на том, что это абсолютно абсурдные обвинения сказал Песков

Ранее стало известно, что супермаркеты минимум семи стран Европы столкнулись с хакерскими атаками на холодильное оборудование, в результате которых испортились продукты на десятки миллионов евро.