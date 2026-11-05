Москва5 нояВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в якобы причастности РФ к хакерским атакам на холодильники в супермаркетах Европы.
Таким образом он прокомментировал заявления датских и шведских СМИ о том, что за недавней волной кибератак на систему охлаждения в продуктовых магазинах Европы якобы стоят две группы хакеров, работающие на Россию.
Представитель Кремля подчеркнул, что голословные обвинения России в причастности ко всему становятся устойчивой тенденцией в европейских странах.
Это абсурдные заявления, они как всегда не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств... Еще раз настаиваю на том, что это абсолютно абсурдные обвинениясказал Песков
Ранее стало известно, что супермаркеты минимум семи стран Европы столкнулись с хакерскими атаками на холодильное оборудование, в результате которых испортились продукты на десятки миллионов евро.