Уже семь стран Европы сообщили о кибератаках на холодильники магазинов

Кибератаки на холодильники затронули уже семь европейских стран Уже семь стран Европы сообщили о кибератаках на холодильники магазинов

Москва2 ноя Вести.Супермаркеты как минимум семи европейских стран столкнулись с кибератаками на холодильное оборудование, в результате которых испортились продукты на десятки миллионов евро. Об этом сообщают европейские СМИ.

Инциденты произошли в ночь на 2 ноября в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии.

По данным журналистов, злоумышленники дистанционно повышали температуру в холодильниках и морозильных камерах, из-за чего хранившиеся там продукты приходили в негодность.

В Бельгии произошедшее уже квалифицировали как кибератаку, ущерб от которой оценивается в десятки миллионов евро. Нарушения затронули магазины Delhaize, Spar и Carrefour в Бельгии и Люксембурге.

В Швеции пострадали сети ICA и Coop. Как сообщает телеканал SVT, к утру температура в некоторых морозильных камерах поднялась до плюс 50-55 градусов.

В Ирландии инциденты зафиксировали в 13 супермаркетах SuperValu. Владеющая сетью компания Musgrave уточнила, что проблемы затронули ограниченное число устройств определенной модели.

По данным Euronews, в Нидерландах атаке подверглось холодильное оборудование производителя Danfoss. Компания подтвердила инцидент.

Аналогичные нарушения выявили в финской сети K Group, а также в магазинах Selver в Эстонии. Как сообщает ERR, в эстонских супермаркетах также использовалось оборудование Danfoss, однако размер ущерба пока не установлен.