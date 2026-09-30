Кибератака на “Додо Пиццу”: под угрозой данные белорусских клиентов В результате кибератаки на "Додо пиццу" пострадали данные белорусов

Москва30 сен Вести.В результате кибератаки на "Додо Пиццу" пострадали данные белорусских клиентов, об этом заявила пресс-служба Национального центра защиты персональных данных.

В центре уточнили, что сама кибератака случилась за пределами Белоруссии. Персональные данные граждан передавались ООО "Пицца Стар" (компания работает под брендом "Додо Пицца" в Белоруссии) в рамках франчайзинговой сети - это было предусмотрено пользовательским соглашением.

Под угрозой оказались имена, адреса, email, телефоны, даты рождения и составы заказов клиентов. Однако платежные данные остались в безопасности. Сама компания "Додо Пицца" отдельно подчеркивала, что не хранит информацию о банковских картах и платежных реквизитах - поэтому они не попали к злоумышленникам говорится в сообщении центра

Доступ хакеров к системе заблокировали, компания провела внутреннюю проверку и усилила защиту совместно со специалистами по кибербезопасности. О происшествии уведомили Роскомнадзор. Атака была произведена хакерской группировкой DataSuckers.

В центре защиты персональных данных призвали граждан быть внимательнее: не сообщать личные данные (особенно коды из СМС) по телефону или в сообщениях от незнакомых лиц, проверять подлинность сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения от неизвестных отправителей. Если есть подозрения на попытку мошенничества - зафиксировать факт и обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ представило на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенников "Антифрод 3.0", информация опубликована в канале ведомства в MAX.