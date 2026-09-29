Москва29 сенВести.IT-система сети ресторанов быстрого питания "Додо Пицца Россия" подверглась кибератаке, сообщила пресс-служба компании.
Уточняется, что сетевая атака началась в воскресенье, 27 сентября, и продолжалась в течение понедельника, 28 сентября.
Компания допустила вероятность того, что злоумышленники могли получить доступ к части клиентских сведений.
Команда информационной безопасности делает все, чтобы такого больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов. Платежные данные мы не храним — они в безопасностиговорится в сообщении в Telegram-канале компании
В настоящее время доступ злоумышленникам к базе данных компании пресечен, продолжается внутренняя проверка. "Додо Пицца" уведомила об инциденте Роскомнадзор.
Если вас разлогинит, не переживайте: это одна из мер по защите аккаунтовобратилась пресс-служба сети ресторанов к клиентам
Сеть ресторанов быстрого питания "Додо Пицца" основана в 2011 году в Сыктывкаре предпринимателем Федором Овчинниковым. В настоящее время под этим брендом работает больше тысячи заведений как в России, так и в десятках других стран.
Название бренда отсылает к вымершей птице додо, также известной как дронт. По задумке компании, этот образ напоминает о беззащитности перед возможностью ошибиться и важности ценить доверие клиентов.
Ранее стало известно, что в 2026 году госсектор России значительно улучшил свои системы кибербезопасности.