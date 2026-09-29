"Додо Пицца" подверглась кибератаке на свою IT-инфраструктуру "Додо Пицца" сообщила о возможной утечке данных клиентов из-за кибератаки

Москва29 сен Вести.IT-система сети ресторанов быстрого питания "Додо Пицца Россия" подверглась кибератаке, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что сетевая атака началась в воскресенье, 27 сентября, и продолжалась в течение понедельника, 28 сентября.

Компания допустила вероятность того, что злоумышленники могли получить доступ к части клиентских сведений.

Команда информационной безопасности делает все, чтобы такого больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов. Платежные данные мы не храним — они в безопасности говорится в сообщении в Telegram-канале компании

В настоящее время доступ злоумышленникам к базе данных компании пресечен, продолжается внутренняя проверка. "Додо Пицца" уведомила об инциденте Роскомнадзор.

Если вас разлогинит, не переживайте: это одна из мер по защите аккаунтов обратилась пресс-служба сети ресторанов к клиентам

Сеть ресторанов быстрого питания "Додо Пицца" основана в 2011 году в Сыктывкаре предпринимателем Федором Овчинниковым. В настоящее время под этим брендом работает больше тысячи заведений как в России, так и в десятках других стран.

Название бренда отсылает к вымершей птице додо, также известной как дронт. По задумке компании, этот образ напоминает о беззащитности перед возможностью ошибиться и важности ценить доверие клиентов.

Ранее стало известно, что в 2026 году госсектор России значительно улучшил свои системы кибербезопасности.