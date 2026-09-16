Москва16 сенВести.Пророссийский хакер PalachPro заявил об успешной кибератаке на сервера украинской компании Dolya Communication System, сообщает РИА Новости.
Эта компания является ключевым поставщиком средств связи и товаров военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии Украины.
DDoS-атака полностью "положила" указанные сервисы [серверы компании Dolya и мессенджер ВСУ Sonata]. Это означает, что сотрудники компании и ее заказчики на длительный срок лишились доступа к почте, файловому обмену и мессенджеру Sonataприводит РИА Новости слова хакера
Компания столкнулась с проблемами в поддержании радиосвязи, понесла финансовый ущерб и репутационные потери.
ВСУ и другие украинские силовики вынуждены срочно переходить на запасные каналы связи, потому что кибератака нарушила работу мессенджера Sonata, уточнил хакер.
PalachPro рассказал также, что острого противостояния между хакерами России и Украины нет. Действительную конкуренцию специалистам из России составляют лишь некоторые высококлассные группы из Китая и правительственных учреждений США.