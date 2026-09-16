Хакер PalachPro сообщил о кибератаке на сервера поставщика ВСУ

Пророссийский хакер рассказал о блокировке серверов поставщика связи для ВСУ Хакер PalachPro сообщил о кибератаке на сервера поставщика ВСУ

Москва16 сен Вести.Пророссийский хакер PalachPro заявил об успешной кибератаке на сервера украинской компании Dolya Communication System, сообщает РИА Новости.

Эта компания является ключевым поставщиком средств связи и товаров военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацгвардии Украины.

DDoS-атака полностью "положила" указанные сервисы [серверы компании Dolya и мессенджер ВСУ Sonata]. Это означает, что сотрудники компании и ее заказчики на длительный срок лишились доступа к почте, файловому обмену и мессенджеру Sonata приводит РИА Новости слова хакера

Компания столкнулась с проблемами в поддержании радиосвязи, понесла финансовый ущерб и репутационные потери.

ВСУ и другие украинские силовики вынуждены срочно переходить на запасные каналы связи, потому что кибератака нарушила работу мессенджера Sonata, уточнил хакер.

PalachPro рассказал также, что острого противостояния между хакерами России и Украины нет. Действительную конкуренцию специалистам из России составляют лишь некоторые высококлассные группы из Китая и правительственных учреждений США.