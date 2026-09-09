Москва9 сенВести.Портал продвижения отечественной гражданской продукции на российском рынке PCАТ.ru подвергся хакерской атаке почти сразу после запуска. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".
Сейчас специалисты работают над восстановлением доступа к порталу и устранением последствий атаки.
Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступапрокомментировали ситуацию в Ростехе
В среду госкорпорация сообщила о запуске единого портала продвижения гражданской продукции РФ на российском рынке.
Платформа начала свою работу в начале 2025 года как локальный инструмент для продвижения продукции холдинга "Росэл", выступающего оператором портала. Теперь решение масштабировано на все организации госкорпорации, выпускающие гражданскую продукцию.