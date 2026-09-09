Ростех сообщил о хакерской атаке на платформу для продвижения продукции РФ Ростех восстанавливает работу платформы для продвижения российской продукции

Москва9 сен Вести.Портал продвижения отечественной гражданской продукции на российском рынке PCАТ.ru подвергся хакерской атаке почти сразу после запуска. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Сейчас специалисты работают над восстановлением доступа к порталу и устранением последствий атаки.

Практически сразу же после старта портал промышленных технологий подвергся мощной хакерской атаке, сейчас он недоступен. Наши специалисты работают над устранением последствий и восстановлением доступа прокомментировали ситуацию в Ростехе

В среду госкорпорация сообщила о запуске единого портала продвижения гражданской продукции РФ на российском рынке.

Платформа начала свою работу в начале 2025 года как локальный инструмент для продвижения продукции холдинга "Росэл", выступающего оператором портала. Теперь решение масштабировано на все организации госкорпорации, выпускающие гражданскую продукцию.