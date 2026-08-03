Российские компании стали чаще сталкиваться с многоэтапными веб-атаками "Ведомости": хакеры начали чаще совершать многоэтапные веб-атаки на компании РФ

Москва3 авг Вести.В первом полугодии 2026 года 44% веб‑атак на российские компании стали многоэтапными, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование компаний в области кибербезопасности WMX и Servicepipe.

Число случаев веб-атак на прикладной уровень сетевой инфраструктуры сайтов и приложений российских компаний достигло 849,7 млн за первые 6 месяцев 2026 года - это на 27% больше, чем годом ранее.

Многоэтапные атаки характеризуются последовательностью нескольких действий, начиная от разведки инфраструктуры, вывода ее из строя и до дальнейшего нарушения работы отдельных подразделений в компании сказано в публикации

Использование ИИ‑инструментов заметно ускорило проведение разведки и сделало сложные атаки доступнее для злоумышленников.

После этапа разведки хакеры переходят к активным действиям, в частности, к DDoS‑атакам. В первом полугодии текущего года специалисты зафиксировали DDoS‑атаки мощностью свыше 2 Тбит/с, а количество атак с интенсивностью более 100 Тбит/с выросло в 5 раз. Число автоматизированных сканирований за год выросло в два раза.

Между тем, ранее в Росфинмониторинге заявили о снижении числа дропов за первую половину 2026 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Согласно статистике, объем подозрительных операций с участием дропперов сократился на 60%.

Также председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что дропперство в России как вид преступления практически сошло на нет после введения уголовного наказания и проведения разъяснительной работы с гражданами.