Москва9 сен Вести.Госкорпорацией "Ростех" запущен единый портал продвижения на российском рынке отечественной гражданской продукции - PCАТ.ru, говорится в сообщении организации.

Платформа была запущена в начале 2025 года как локальный инструмент для продвижения продукции холдинга "Росэл", который выступает оператором портала. Теперь решение масштабировано на все организации госкорпорации, выпускающие гражданскую продукцию.

Платформа позволяет представлять свои изделия, искать готовые решения или строить целые производственные цепочки. В частности, портал ускоряет поиск российских поставщиков по программам импортозамещения отмечается в сообщении

В настоящее время площадка объединяет уже более 180 предприятий и научных организаций, а каталог портала содержит более 1250 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций.

60% заявок на продукцию и услуги поступает от корпораций и крупного бизнеса. Ожидаем, что в ближайшее время к нашему решению присоединятся другие российские компании и корпорации отметил генеральный директор "Росэла" Сергей Сахненко

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что чистая прибыль государственной корпорации "Ростех" за первое полугодие уменьшилась на 42% – до 76,4 миллиарда рублей.