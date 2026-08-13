В фитнес-сети DDX начали проверку на фоне информации об утечке данных клиентов Сеть фитнес-клубов DDX проверяет информацию об утечке данных клиентов

Москва13 авг Вести.Сеть фитнес-клубов DDX начала внутреннюю проверку после появления информации об утечке сведений о своих клиентах. Об этом сообщает ТАСС.

В СМИ привели информацию, согласно которой данные пользователей фитнес-сети оказались в открытом доступе. Предположительно, DDX Fitness могла стать жертвой хакерской атаки.

В настоящее время проводится внутренняя проверка в полном соответствии с требованиями законодательства написано в публикации

Кроме того, в сетевой российской компании также предприняли дополнительные меры по усилению информационной безопасности, в том числе своих баз данных.