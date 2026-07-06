Знакомый Сергея Усольцева рассказал о подозрительной активности в его аккаунте

Знакомый Сергея Усольцева узнал, что в аккаунт мужчины кто-то недавно заходил Знакомый Сергея Усольцева рассказал о подозрительной активности в его аккаунте

Москва6 июл Вести.Знакомый Сергея Усольцева медик Валентин Дегтярев узнал о подозрительной активности в аккаунте пропавшего мужчины. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Дегтярева, кто-то заходил в аккаунт совсем недавно.

Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность и получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно цитирует мужчину издание

Отмечается, что Дегтярев сообщил обнаруженные им факты следствию. Следственный комитет и прокуратура Красноярского края ответили ему, что информация проверяется.

По данным газеты, в упомянутом аккаунте у Сергея Усольцева 46 друзей, хотя, вероятно, их было больше. Также стало известно, что кто-то удалил свои комментарии с его страницы, как будто не хотел быть связанным с исчезнувшим человеком.