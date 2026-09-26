Москва26 сен Вести.Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, поручил операторам связи проверить оборудование латвийской компании MikroTik из-за уязвимостей в некоторых версиях операционной системы RouterOS, установленной на роутерах этого производителя. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо ГРЧЦ, подлинность которого подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

Всего за месяц операторы получили три подобных поручения, первое из них – 11 сентября. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, входящий в структуру Роскомнадзора, предупредил о возможных атаках на устройства с уязвимой версией RouterOS.

Обнаруженные проблемы могут позволить злоумышленникам обойти аутентификацию, выполнять несанкционированные команды, получать доступ к файлам и конфиденциальной информации, нарушать работу роутеров и устанавливать над ними полный контроль.

Основной мерой регулятор назвал обновление RouterOS до исправленной версии. До его установки операторам рекомендовано отслеживать потенциально уязвимые устройства и ограничить доступ к настройкам роутеров через интернет по определенным сетевым портам.

Проблема затрагивает не все конфигурации оборудования. Сами разработчики MikroTik в начале сентября сообщили о критических уязвимостях в отдельных версиях RouterOS и выпустили обновление, закрывающее их. Позднее польская группа реагирования на компьютерные инциденты CERT Polska сообщила о шести уязвимостях и зафиксировала атаки на устройства с их использованием.

По оценке компании Fplus, в России используется около 100 тыс. устройств MikroTik. Оборудование этого производителя применяют как операторы связи, так и часть корпоративных и домашних пользователей.

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