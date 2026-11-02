Последствия кибератаки на шведские магазины оцениваются в 8 млн рублей Кибератака на шведские магазины привела к порче продуктов на 8 млн рублей

Москва2 ноя Вести.Хакеры взломали холодильные камеры в сети шведских магазинов. В результате испортились продукты на сумму до 1 миллиона крон, или до 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал SVT.

Больше всего пострадали от хакерской атаки торговые точки сети Ica, также сбои зафиксированы в магазинах Coop. Уточняется, что ночью хакеры взломали системы управления морозилками и перевели их в режим разморозки. Когда сотрудники пришли утром, на термометре было 55 градусов.

Нам пришлось все утилизировать. Это продукты на несколько сотен тысяч крон, возможно ущерб дойдет до миллиона заявил сотрудник Ica телеканалу

Ранее сообщалось, что оборудование магазинов, которые сильнее всего пострадали от атаки, не было подключено к централизованной сети Ica. Атака хакеров сказалась на торговых точках в провинции Сконе, на острове Эланд, в провинции Вэрмланд и в Стокгольме.