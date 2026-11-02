Хакеры вывели из строя морозильники и холодильники в магазинах Швеции

Хакерская атака затронула торговые сети ICA и Coop в Швеции Хакеры вывели из строя морозильники и холодильники в магазинах Швеции

Москва2 ноя Вести.Хакерская атака нарушила работу холодильного оборудования в нескольких магазинах продуктовых сетей ICA и Coop в Швеции. Из-за повышения температуры испортилось большое количество продуктов, передает телеканал SVT.

Инциденты произошли минувшей ночью. Больше всего пострадавших торговых точек расположено в провинции Сконе на юге страны. Также атака затронула оборудование на острове Эланд, в провинции Вэрмланд и в Стокгольме.

К утру температура в некоторых морозильных камерах поднялась примерно до 50 градусов выше нуля. Пресс-секретарь ICA Густаф Нильссон пояснил, что оборудование в наиболее пострадавших магазинах было подключено к сетям за пределами централизованной инфраструктуры компании.

Ранее в Берлине злоумышленники взломали сервер клиники "Шарите". Хакеры завладели личными данными.