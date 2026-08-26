Семилетнюю девочку ударило током в Подольске около холодильника с мороженым

В Подольске девочка попала в реанимацию, ее ударил током холодильник с мороженым Семилетнюю девочку ударило током в Подольске около холодильника с мороженым

Москва26 авг Вести.В одном из магазинов Подольска 7-летняя девочка пострадала от удара током. Это произошло, когда она находилась возле холодильника с мороженым, сообщает Baza.

Согласно данным канала, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов. В нем отключилось электричество, а в момент включения девочка коснулась холодильника и получила электрический удар.

Ребенок был госпитализирован в реанимацию, она находится под наблюдением врачей. Ожогов и иных внешних повреждений у нее не зафиксировано.

Родители ребенка написали заявление в полицию. Проводится проверка.