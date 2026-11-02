Москва2 ноя Вести.Эстонские торговые сети стали жертвами кибератаки, в ходе которой злоумышленники взломали систему управления холодильниками и морозильными камерами. Об этом сообщило издание ERR.

Факт взлома подтвердили в компании Kitman Coldtech, производящей холодильники. Глава фирмы Янн Мутсо заявил изданию, что злоумышленники получили доступ к компьютеру, связанному с системой Danfoss, отвечающей за контроль температурного режима.

Мы пока точно не знаем всех подробностей, но в Эстонии атаковали и других клиентов, не только наших пояснил Мутсо

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Швеции. Там хакеры отключили холодильники и морозильные камеры в крупной торговой сети. Потери могут составить до миллиона шведских крон, что составляет примерно 8,3 миллиона рублей.