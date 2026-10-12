Жители эстонской Нарвы возмутились резким скачком цен на отопление ERR: жители эстонского города Нарва недовольны резким ростом цен на отопление

Москва12 окт Вести.Жители эстонского города Нарва остались недовольны резким скачком цен на отопление перед наступлением холодов. Об этом пишет издание ERR.

Уточняется, что цены возросли из-за вынужденного перехода страны на газ.

С наступлением холодов домашнее тепло становится отдельной статьей семейных тревог. За каждой квитанцией – свой бюджет, свои покупки, которые придется отложить отмечают авторы публикации, основываясь на словах местных жителей

Как уточняет издание, повышение цен можно сдержать через замену газа сланцевым топливом. Мэр Нарвы Яан Тоотс считает, что такая возможность у страны уже есть.

В Европе много раз призывали граждан экономить на отоплении. Параллельно с этим сообщалось, что ситуация с закачкой газа в подземные хранилища (ПХГ) становится хуже. Объемы запасов находятся на рекордно низких уровнях.