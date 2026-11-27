В Эстонии испугались вымирания Нарвы после закрытия границы с Россией El Mundo: Нарве грозит вымирание из-за закрытия границы Эстонии с Россией

Москва27 ноя Вести.Эстонскому городу Нарва грозит вымирание после решения властей республики закрыть госграницу с Россией, пишет испанская газета El Mundo. Европа и эстонское руководство должны больше вкладываться в город, считают местные жители.

Если граница останется закрытой надолго, эстонское государство и Европа должны больше инвестировать сюда, чтобы город не вымер сказал в разговоре с газетой сотрудник одной из школ Нарвы

Как отмечает издание, население не верит в мнимую угрозу со стороны России и переживает, что ситуация выйдет из-под контроля.

Они (жители города. – Прим. ред.) чувствуют, что эта ситуация создается против них, и они чувствуют себя атакованными говорится в публикации

Ране власти Эстонии решили приостановить работу всех автомобильных и пешеходных пропускных пунктов на границе с РФ с 1 декабря якобы для обеспечения безопасности. По версии Таллина, российская сторона ответственна за поджог на оборонном предприятии Threod Systems в эстонском муниципалитете Виимси 14 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закрытие границы с РФ в первую очередь негативно отразится на самой Эстонии.