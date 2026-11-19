Депутат: закрытие Эстонией границы с Россией – станет огромным ударом для Нарвы Закрытие границы с РФ отрежет жителей Нарвы от родных и навредит бизнесу

Москва19 ноя Вести.Решение властей Эстонии о закрытии пограничных переходов с Россией станет большим ударом жителей для Нарвы, а также негативно отразится на работе транспортных компаний. Об этом заявил председатель правящей фракции Plaan B Narva в горсобрании Нарвы Антон Николаев.

Это станет большим ударом по транзитным фирмам, которые все-таки продолжали возить грузы в Россию. У нас в этом бизнесе задействовано много людей… Для Нарвы это огромный удар, потому что здесь у многих живут родственники в России – родители, бабушки, дедушки, братья, сестры. Теперь люди будут отрезаны друг от друга пояснил депутат "Известиям"

Он добавил, что закрытие границ навредит и туристической индустрии, ударив по гостиничному бизнесу и заведениям общепита.

По словам собеседника издания, жители Нарвы пребывают в апатии и полном непонимании. Никто не подозревал о планах властей Эстонии, не было даже инсайдерской информации. О намерениях Таллина стало известно из новостей.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что с 1 декабря будут закрыты все пограничные переходы на границе с Россией после инцидента с попыткой поджога оборонного завода.