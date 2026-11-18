Парламент Эстонии в первом чтении одобрил законопроект о закрытии границы с РФ

В Эстонии одобрили законопроект о закрытии границы с Россией Парламент Эстонии в первом чтении одобрил законопроект о закрытии границы с РФ

Москва18 ноя Вести.Парламент Эстонии в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий закрытие пограничных переходов на границе с Россией. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно опубликованной информации, за принятие проекта проголосовали 37 депутатов, против высказались 2, еще 36 человек воздержались.

Ранее глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин с 1 декабря намерен закрыть все погранпереходы на границе с Россией после инцидента с попыткой поджога оборонного завода. По словам эстонского премьер-министра Кристена Михала, он выступает за бессрочное закрытие границы.