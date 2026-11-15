Цахкна: Эстония закроет все погранпереходы с Россией с 1 декабря

Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря из-за попытки поджога завода Цахкна: Эстония закроет все погранпереходы с Россией с 1 декабря

Москва15 ноя Вести.Эстония с 1 декабря закроет все пограничные переходы на границе с Россией после инцидента с попыткой поджога оборонного завода, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна.

Ранее премьер Эстонии Кристен Михал заявил о намерении закрыть границу с Россией в связи с попыткой поджога оборонного предприятия Threod Systems, чтобы якобы "снизить угрозу для населения Эстонии".

Эстония закроет все пункты пропуска через эстонско-российскую границу с 1 декабря написал Цахкна в своем аккаунте в соцсети X

Как отметил глава МИД Эстонии в X, власти страны предпримут "все необходимые шаги для защиты безопасности".

В воскресенье правоохранители Эстонии информировали о задержании восьми граждан Латвии из-за попытки поджога в субботу здания оборонной компании Threod Systems в муниципалитете Виимси. Власти Эстонии бездоказательно обвиняют Россию в причастности к инциденту.