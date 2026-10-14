В Эстонии захотели закрыть резервный газопровод в Калининград Eesti Ekspress: Эстония решила закрыть резервный газопровод в Калининград

Москва14 окт Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал намерен инициировать вывод из эксплуатации участка газопровода, который служит резервным маршрутом для поставок российского газа в Калининградскую область, сообщила газета Eesti Ekspress.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал хочет закрыть участок газопровода, по которому российский газ через страны Прибалтики может поступать в Калининградскую область сообщает издание

Речь идет о двух нитках газопровода общей протяженностью 22 километра, проходящих из России через юго-восточную часть Эстонии в Латвию, а оттуда через Литву в Калининградскую область. Участок принадлежит эстонскому системному оператору Elering.

Издание Eesti Ekspress отметило, что в настоящее время физический транзит газа по этому маршруту в Калининград не осуществляется, так как Эстония ввела запрет на импорт российского топлива осенью 2022 года. Тем не менее, техническая возможность резервирования пропускной способности сохранялась.

Премьер-министр планирует дать поручение министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо провести переговоры с Латвией (на чьей территории находится запорный клапан) о прекращении использования данного соединения для транзита. В случае недостижения договоренности рассматривается вариант введения национальных санкций со стороны Эстонии.

Ранее сообщалось, что НАТО может перекрыть для России выход в Финский залив и вообще в Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, чьи слова приводит британская газета The Times.