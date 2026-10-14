Москва14 окт Вести.Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны Роберту Каунасу с просьбой продлить усиленную охрану границы с Калининградской областью, сообщает телерадиокомпания LRT.

Изначально предполагалось, что литовские военные будут находиться на границе с Калининградской областью до 16 октября.

Вчера я обратился к министру обороны по поводу продления усиленной охраны границы и привлечения военных передает слова министра телерадиокомпания

Кателинас рассчитывает, что эти меры будут действовать до начала ноября.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал планирует запустить процедуру прекращения эксплуатации участка газопровода, используемого как резервный путь для поставок российского газа в Калининградскую область.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. При этом, по его словам, западные политики регулярно используют тему предполагаемой российской угрозы, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. В МИД РФ также подчеркивали готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе, однако указывали, что Западу необходимо отказаться от курса на милитаризацию.