Глава погранслужбы Литвы Шкарнулис не видит оснований закрывать границу с РФ

Главный пограничник Литвы Шкарнулис не считает нужным закрывать границу с РФ Глава погранслужбы Литвы Шкарнулис не видит оснований закрывать границу с РФ

Москва26 ноя Вести.Глава Государственной пограничной службы Литвы Донатас Шкарнулис заявил телерадиокомпании LRT, что не видит необходимости закрывать границу с Россией по примеру Эстонии.

Власти Эстонии решили приостановить работу всех автомобильных и пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. У начальника литовской погранслужбы спросили, рекомендовал бы он правительству Литвы принять меры, аналогичные эстонским.

На данный момент, я думаю, еще нет ситуации, которая потребовала бы закрытия пограничных пунктов пропуска заявил Шкарнулис

По его словам, в последние годы Литва укрепляла белорусскую границу для борьбы с нелегальной миграцией, но российская граница также "требует не меньшего внимания".

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявлял, что Вильнюс оценивает возможность закрытия границы с Россией.