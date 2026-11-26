ERR: мэр Нарвы поспорил с главой МВД Эстонии о закрытии границы с РФ

Эстонские чиновники поспорили из-за закрытия границы с Россией ERR: мэр Нарвы поспорил с главой МВД Эстонии о закрытии границы с РФ

Москва26 ноя Вести.Мэр Нарвы Яан Тоотс и глава МВД Эстонии Игорь Таро поспорили в прямом эфире телеканала ERR из-за закрытия границы с Россией.

Тоотс заявил, что жители Нарвы обращаются к властям с просьбой открыть к Рождеству коридор через границу.

Теперь наши люди пишут Деду Морозу, чтобы правительство к Рождеству открыло для собственных жителей коридор через границу. Такова наша просьба к правительству сказал он

В ответ Таро заявил, что Россия якобы представляет угрозу на границе. Он подчеркнул, что задача правительства - обеспечивать безопасность всех жителей Эстонии, а не только тех, кто живет в приграничных районах.

Ранее глава Государственной пограничной службы Литвы Донатас Шкарнулис в комментарии телерадиокомпании LRT заявил, что не считает нужным закрывать границу с Россией по примеру Эстонии. Поводом для вопроса стало решение эстонских властей с 1 декабря приостановить работу всех автомобильных и пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией.