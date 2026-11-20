Мэр Нарвы требует исключений для жителей города в пересечении границы с Россией

Мэр Нарвы Тоотс требует пускать эстонцев к родственникам через границу с Россией Мэр Нарвы требует исключений для жителей города в пересечении границы с Россией

Москва20 ноя Вести.Мэрия Нарвы продолжит добиваться от правительства Эстонии разрешить жителям города пересекать границу с Россией в "экстренных семейных обстоятельствах", заявил порталу Postimees глава Нарвы Яан Тоотс.

Он подчеркнул, что исключения, которых он хочет добиться, касаются возможности навестить родственников, которым нужна помощь. По его мнению, подобные поездки нельзя приравнивать к туризму.

Мы будем дальше писать обращения для организации гуманитарных коридоров для жителей Нарвы, потому что нереально закрыть границу полностью. Наши люди, которые ходят в Россию к родственникам, никакой опасности для государства не представляют… Это ужасно, что им придется добираться к родственникам через Латвию, Литву или Турцию сказал Тоотс

Ранее премьер Эстонии Кристен Михал объявил, что с декабря все эстонские автомобильные пункты пропуска на границе с Россией будут закрыты. Необходимость их открытия Таллин оценит лишь через полгода, добавил политик.

Планы перекрыть пограничные переходы с Россией до него анонсировал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. В качестве основания для ограничений эстонский МИД назвал попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Таллин возложил ответственность на Москву, однако доказательств ее причастности не представил.

Намерение эстонских властей вызвало недовольство у жителей страны. Совет старейшин народа сето требовал проработать вопрос компенсаций для волости Сетомаа. Отмечалось, что закрытие сухопутной границы с Россией ударит по экономике региона и благосостоянию его жителей.