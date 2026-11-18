Москва18 нояВести.Президент Эстонии Юлле Мадизе предложила прекратить туристические и любые другие поездки между Россией и ее страной, если они не обусловлены причинами гуманитарного характера. Об этом Мадизе заявила в эфире Vikerraadio.
Она не исключила, что эстонское правительство примет решение о дополнительном ограничении пересечения границы в отношении "таких поездок, которые не являются необходимыми ни с человеческой, ни с дипломатической точки зрения".
Мой сигнал тоже ясен: действительно, любой туризм и просто поездки за дешевыми товарами должны были прекратиться уже давно, и их нужно прекратитьнастаивает Мадизе
19 ноября правительство Эстонии будет обсуждать вопрос о закрытии трех из четырех пограничных переходов на эстонско-российской границе. Премьер-министр страны Кристен Михал настаивает на закрытии границы с 1 декабря на неопределенный срок.
Юлле Мадизе отметила, что такое решение не стоит принимать под влиянием эмоций. Оно должно быть обдуманным и взвешенным.
Мэр Нарвы Яан Тоотс в эфире телерадиокомпании ERR спрогнозировал, что закрытие КПП на границе приведет к возникновению гуманитарных и экономических проблем. Планы Таллина закрыть границу с Россией уже вызвали недовольство эстонцев.