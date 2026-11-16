Москва16 ноя Вести.Литва оценивает возможность закрытия границы с Россией. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Робертас Каунас в эфире литовской телерадиокомпании LRT оценил ситуацию с безопасностью в республике, а также прокомментировал планы главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о закрытии с 1 декабря всех погранпереходов с Россией.

Литва также оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может принять дополнительные меры. Я считаю, что реакция хорошая и правильная отметил он

Таллин бездоказательно обвинил Россию в инциденте на оборонном предприятии Threod Systems. На этом основании Эстония планирует закрыть все четыре пограничных перехода на границе с РФ.

Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в нашем государстве, естественно, мы также примем дополнительные меры пояснил Робертас Каунас

Западные политики запугивают сограждан мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, отмечал ранее российский президент Владимир Путин. По его словам, в прибалтийских странах, где русофобия была распространена еще до начала российской СВО на Украине, воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.