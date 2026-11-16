Москва16 ноя Вести.Жители Эстонии высмеяли решение властей закрыть пограничные переходы с Россией после попытки поджога оборонного предприятия в Таллине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарии пользователей социальных сетей.

Некоторые комментаторы предположили, что инцидент мог быть провокацией эстонских спецслужб, и усомнились в причастности задержанных к диверсии. Другие обратили внимание на то, что подозреваемыми являются восемь граждан Латвии, тогда как ограничения власти намерены ввести на границе с Россией.

Латыши виноваты, а закрыть границу надо с Россией? Логика вышла из чата написал один из пользователей

Некоторые участники обсуждения также связали произошедшее с попытками мирного урегулирования конфликта на Украине и предположили, что инцидент может использоваться для дальнейшего ограничения контактов с Россией.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если эти планы подтвердятся, решение можно будет расценивать как проявление агрессивной русофобии.