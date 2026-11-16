Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией на неопределенный срок Премьер Эстонии Михал выступил за бессрочное закрытие границы с Россией

Москва16 ноя Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил порталу Delfi, что выступает за закрытие границы республики с Россией на неопределенный срок.

Сейчас Кристен Михал находится за пределами Эстонии, поэтому рассмотрение этого решения должно состояться 19 ноября на заседании правительства страны.

Премьер-министр Кристен Михал заявил в интервью Delfi, что предпочел бы закрыть эстонско-российскую границу на неопределенный срок говорится в публикации

Всего на границе между Эстонией и Россией действуют четыре международных пункта пропуска: пешеходный и железнодорожный в Нарве, и два автомобильных на псковском участке границы - "Койдула" и "Лухамаа". Также в деревне Саатсе на юго-востоке Эстонии находится погранпереход только для граждан двух пограничных стран.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о желании Таллина закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что при реализации этих планов решение Эстонии будет расценено как проявление агрессивной русофобии.