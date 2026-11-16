Москва16 ноя Вести.Эстония, закрывая границу с Россией, фактически возводит стену, что не принесет стране ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобные решения никогда не давали положительных результатов.

Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили подчеркнул Песков

Он также отверг обвинения Таллина в причастности России к диверсиям на оборонных предприятиях Эстонии. По его словам, подобные заявления не подкреплены доказательствами и не имеют оснований.

Они абсолютно голословны… Мы не можем подобные обвинения воспринимать, мы их не воспринимаем, не приемлем, мы с ними не согласны, мы полностью отрицаем эти обвинения заявил пресс-секретарь президента

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении закрыть все автомобильные погранпереходы на границе с Россией с 1 декабря. Поводом стала попытка поджога оборонного предприятия в Таллине, в связи с которой задержали восемь граждан Латвии.

Решение эстонских властей вызвало насмешки пользователей соцсетей: они обратили внимание на то, что подозреваемые являются гражданами Латвии, а ограничения вводятся на границе с Россией.