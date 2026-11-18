Мэр Нарвы объяснил, чем обернется закрытие границы с Россией ERR: мэр Нарвы Тоотс раскритиковал закрытие погранперехода с Россией

Москва18 ноя Вести.Решение властей Эстонии закрыть пункт пропуска на российско-эстонской границе может привести к гуманитарным и экономическим проблемам, заявил мэр Нарвы Яан Тоотс в эфире телерадиокомпании ERR.

Тоотс призвал закрыть границу и с Латвией, если такие же меры примут против России, так как недавние нарушения приграничного режима произошли именно на этом направлении.

Яан Тоотс заявил, что уже связался с министром внутренних дел [Естонии] и намерен представить ему свои аргументы отмечает ERR

Что касается экономического фактора, то закрытие границы ухудшит положение с занятостью в Нарве, подчеркнул Тоотс.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что выступает за закрытие границы с Россией на неопределенный срок.

Между тем политолог, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД Владимир Шаповалов подчеркнул, что разрушение контактов с Россией приведет к экономической и социальной деградации Эстонии.