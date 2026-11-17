В Эстонии призвали не принимать решение по границе с РФ под влиянием эмоций Президент Эстонии призвала оценить последствия возможного закрытия границы с РФ

Москва17 ноя Вести.Необходимо оценить последствия возможного закрытия Таллином границы с Россией. Об этом заявила президент Эстонии Юлле Мадизе.

По ее мнению, такие решения необходимо принимать взвешенно и без эмоций. Как отметила Мадизе, важно понять, служит ли закрытие границы эстонским и международным интересам.

Надеюсь, что анализ экономических, гуманитарных, дипломатических и связанных с безопасностью последствий этого решения будет подготовлен, чтобы я также могла с ним ознакомиться. Я надеюсь, что на основе этого анализа и будет принято решение сказала президент, которую цитирует ERR

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин с 1 декабря намерен закрыть все пограничные переходы на границе с Россией после инцидента с попыткой поджога оборонного завода. По словам эстонского премьер-министра Кристена Михала, он выступает за закрытие границы на неопределенный срок.