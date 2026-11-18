Народность сето требует компенсаций от Таллина в случае закрытия границы с РФ

Планы Таллина закрыть границу с Россией вызвали недовольство эстонцев Народность сето требует компенсаций от Таллина в случае закрытия границы с РФ

Москва18 ноя Вести.Совет старейшин народа сето обратился к правительству Эстонии с требованием предусмотреть компенсации для волости Сетомаа в случае закрытия сухопутной границы с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Авторы обращения, направленного премьер-министру Кристену Михалу, считают, что прекращение пограничного движения негативно скажется на экономике региона. По их оценке, это приведет к снижению деловой активности и покупательной способности населения, а также ограничит возможности муниципалитета оказывать услуги жителям.

Если необходимо закрыть пограничные переходы из-за угроз безопасности, это решение должно незамедлительно сопровождаться разработкой и реализацией пакета компенсаций говорится в обращении

Кроме того, представители сето опасаются, что сложившаяся ситуация может подтолкнуть людей к переезду.

Сето (также сету) - это финно-угорский народность численностью около 10 тысяч человек, проживающая на юго-востоке Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Поводом стала попытка поджога оборонного предприятия в Таллине, по делу о которой задержали восьмерых граждан Латвии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закрытие границы фактически приведет к возведению стены между странами, и отверг обвинения Таллина в причастности Москвы к диверсиям. По его словам, эти заявления не подкреплены доказательствами.