Эстония с 1 декабря закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ

Эстония закрывает все автомобильные КПП на границе с РФ с декабря Эстония с 1 декабря закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ

Москва20 ноя Вести.Власти Эстонии приняли решение с декабря приостановить движение через все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр республики Кристен Михал.

На правительственной пресс-конференции он уточнил, что ограничения затронут пять пограничных переходов – "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе".

Правительство приняло решение о приостановке пересечения автомобильной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Пересечение границы будет приостановлено на всех пунктах эстонско-российской автомобильной границы сказал Михал

По его словам, через полгода Таллин оценит необходимость пересмотра введенных мер с учетом интересов национальной безопасности и обеспечения общественного порядка.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна анонсировал планы правительства закрыть все пограничные переходы с Россией с начала декабря.

В качестве основания для ограничений эстонский МИД назвал попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Эстонские власти возложили ответственность на Россию, однако доказательств ее причастности не представили.

Планы эстонских властей вызвали недовольство у жителей страны. Ранее Совет старейшин народа сето потребовал проработать вопрос компенсаций для волости Сетомаа. Отмечалось, что закрытие сухопутной границы с Россией ударит по экономике региона и благосостоянию его жителей.

Председатель правящей фракции Plaan B Narva в горсобрании Нарвы Антон Николаев в свою очередь подчеркнул, что остановка пограничного движения станет большим ударом для жителей города. По его словам, это связано и с экономическими, и с личными причинами, поскольку родственники многих нарвитян живут в России.