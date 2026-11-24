В Нарве эстонские таможенники увеличили время досмотра россиян Эстонские таможенники увеличили время досмотра россиян в Нарве

Москва24 ноя Вести.Эстонская сторона увеличила время досмотра россиян на границе между Ивангородом и Нарвой. Об этом рассказал глава муниципального образования "Ивангородское городское поселение" Виктор Карпенко в интервью ИС "Вести".

Увеличили время досмотра со стороны Эстонии, чем создали огромнейшие очереди, и поэтому уже желающих граждан Эстонии с видом на жительство посетить Российскую Федерацию стало меньше сообщил Карпенко

Правительство Эстонии 20 ноября приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы между Эстонией и Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с РФ.

Москва оставляет за собой право на принятие комплексных мер, направленных на защиту национальных интересов России и интересов ее граждан, заявил в понедельник МИД РФ.