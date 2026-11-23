МИД РФ предупредил Эстонию о последствиях закрытия пунктов пропуска Москва предупредила Таллин о последствиях закрытия пунктов пропуска на границе

Москва23 ноя Вести.Закрытие пунктов пропуска на российско-эстонской границе может нанести ущерб прежде всего экономике Эстонии и затронуть ее партнеров по Евросоюзу и НАТО. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ после вызова временного поверенного в делах Эстонии Маргуса Юхтеги.

По информации российского внешнеполитического ведомства, дипломату выразили протест в связи с обвинениями в причастности России к попытке поджога предприятия оборонной промышленности под Таллином и решением эстонских властей закрыть пункты пропуска с 1 декабря.

Закрытие государственной границы ... бумерангом обернется как для ... Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО отмечается в заявлении

В МИД РФ также обвинили Таллин в поддержке Киева и предоставлении воздушного пространства для полетов украинских беспилотников. Российская сторона заявила, что подобные действия создают риск дальнейшей эскалации.