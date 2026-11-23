Москва23 ноя Вести.Временный поверенный в делах Эстонии был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что служебный автомобиль эстонского дипломата прибыл к зданию российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 20 ноября, власти Эстонии объявили о решении закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала этот шаг Таллина как откровенно конфронтационный. По ее словам, он идет в русле попыток до предела обострить отношения с нашей страной и в целом ситуацию в Балтийском регионе.