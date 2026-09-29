Временный поверенный в делах России проведет встречу в МИД Эстонии Временный поверенный в делах России Абилов проведет встречу в МИД Эстонии

Москва29 сен Вести.Временный поверенный в делах России Камран Абилов проведет встречу в МИД Эстонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России.

15 августа в Таллине возникло возгорание в здании, которым пользовалась оборонная компания Milrem Robotics, отправляющая ВСУ беспилотные наземные машины THeMIS. После этого были арестованы трое подозреваемых – граждане Латвии. Однако 29 сентября глава МИД Эстонии заявил, что поджог был диверсией и что в министерство вызывают временного поверенного в делах РФ.

С учетом заявления министерства иностранных дел Эстонской Республики сегодня состоится встреча временного поверенного в делах Российской Федерации в эстонском внешнеполитическом ведомстве сказано в комментарии посольства РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о якобы причастности России к поджогу завода в Эстонии являются голословными.