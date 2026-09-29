Песков назвал голословными обвинения в адрес РФ о поджоге завода в Эстонии

В Кремле назвали голословными обвинения в адрес РФ о поджоге завода в Эстонии Песков назвал голословными обвинения в адрес РФ о поджоге завода в Эстонии

Москва29 сен Вести.Заявления в Эстонии о причастности России к поджогу военного завода в Таллине являются необоснованными и голословными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какую-то аргументацию сказал Песков

Он также подчеркнул, что российская сторона не может и не будет относиться к ним серьезно.

Эстонские СМИ сообщали, что в ночь на 15 августа в Таллине загорелось здание, которым пользовалась оборонная компания Milrem Robotics, поставляющая ВСУ беспилотные наземные машины THeMIS. Были арестованы трое латвийских граждан. 29 сентября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что поджог якобы был диверсией. Также он сообщил, что министерство иностранных дел Эстонии вызовет временного поверенного в делах России.