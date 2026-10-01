Москва1 октВести.Временный поверенный в делах Венгрии в РФ Габор Гергич вызван в МИД России, сообщили в сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
Отмечается, что его вызвали 1 октября.
в МИД России был вызван временный поверенный в делах Венгрииговорится в сообщении МИД
Как указывает внешнеполитическое ведомство, Гергичу заявлен решительный протест из-за требования к ряду российских дипломатов покинуть Венгрию. В МИД назвали это требование "безосновательным и откровенно недружественным".
В ответ МИД РФ проинформировал о высылке группы венгерских дипломатов в двухнедельный срок в качестве ответной меры.