РФ в качестве ответной меры высылает группу венгерских дипломатов МИД: Россия в качестве ответной меры высылает группу дипломатов из Венгрии

Москва1 окт Вести.Россия в качестве ответной меры высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств этой страны в Санкт-Петербурге и Казани. Об этом был информирован вызванный в МИД РФ временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Венгерский дипломат информирован о том, что в качестве ответной меры группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию Российской Федерации следует из сообщения пресс-службы МИД россии

Ранее 1 октября во внешнеполитическом ведомстве России сообщили о вызове Гергича. Ему был заявлен решительный протест из-за требования к ряду дипломатов РФ покинуть Венгрию. Это требование от венгерской стороны в российском министерстве назвали"безосновательным и откровенно недружественным".