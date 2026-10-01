Москва1 октВести.Венгрия не заинтересована в дипломатической эскалации с Россией, но придерживается прежнего решения о высылке российских дипломатов, заявили в венгерском МИД, заявление приводит РИА Новости.
В дипведомстве Венгрии прокомментировали решение российского МИД выслать группу венгерских дипломатов в качестве ответной меры на недружественные действия Будапешта.
Венгрия не заинтересована в эскалации дипломатической напряженности, однако остается при своем ранее принятом решенииговорится в сообщении
Венгерские дипломаты подчеркнули, что дипломатическое присутствие в России сохраняется, миссии работают бесперебойно.
В четверг в российский МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в РФ Габор Гергич, ему заявили решительный протест из-за требования к ряду российских дипломатов покинуть Венгрию. В МИД назвали это требование "безосновательным и откровенно недружественным".