МИД Венгрии: Будапешт не заинтересован в эскалации напряженности с Москвой

МИД Венгрии заявил, что не заинтересован в дипломатической напряженности с РФ МИД Венгрии: Будапешт не заинтересован в эскалации напряженности с Москвой

Москва1 окт Вести.Венгрия не заинтересована в дипломатической эскалации с Россией, но придерживается прежнего решения о высылке российских дипломатов, заявили в венгерском МИД, заявление приводит РИА Новости.

В дипведомстве Венгрии прокомментировали решение российского МИД выслать группу венгерских дипломатов в качестве ответной меры на недружественные действия Будапешта.

Венгрия не заинтересована в эскалации дипломатической напряженности, однако остается при своем ранее принятом решении говорится в сообщении

Венгерские дипломаты подчеркнули, что дипломатическое присутствие в России сохраняется, миссии работают бесперебойно.

В четверг в российский МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в РФ Габор Гергич, ему заявили решительный протест из-за требования к ряду российских дипломатов покинуть Венгрию. В МИД назвали это требование "безосновательным и откровенно недружественным".