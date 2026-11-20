Москва20 нояВести.Попытки Эстонии возвести "санитарный кордон" вокруг России и изолировать ее дорого обойдутся самой прибалтийской республики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя эстонские планы приостановить с декабря движение через все автомобильные пункты пропуска на российской границе.
Дипломат обратила внимание, что соответствующее решение нарушает права и интересы значительной части российских соотечественников. Захарова отметила, что этот шаг окажет негативное влияние на эстонскую экономику и социальную сферу, в особенности в приграничных регионах республики.
Решение было принято явно впопыхах, без каких-либо консультаций с Москвой. Уверены, что попытки возвести "санитарный кордон" вокруг России и изолировать ее дорого обойдутся их инициаторамподчеркнула Захарова
Она добавила, что Москва оставляет за собой право предпринять все необходимые политико-дипломатические меры с целью защиты своих национальных интересов.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин решил с 1 декабря приостановить движение через все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Речь идет о пяти пограничных переходах: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе".