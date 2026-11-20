Захарова осудила решение Эстонии закрыть все автомобильные КПП на границе с РФ МИД России: попытки Эстонии возвести "санитарный кордон" дорого ей обойдутся

Москва20 ноя Вести.Попытки Эстонии возвести "санитарный кордон" вокруг России и изолировать ее дорого обойдутся самой прибалтийской республики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя эстонские планы приостановить с декабря движение через все автомобильные пункты пропуска на российской границе.

Дипломат обратила внимание, что соответствующее решение нарушает права и интересы значительной части российских соотечественников. Захарова отметила, что этот шаг окажет негативное влияние на эстонскую экономику и социальную сферу, в особенности в приграничных регионах республики.

Решение было принято явно впопыхах, без каких-либо консультаций с Москвой. Уверены, что попытки возвести "санитарный кордон" вокруг России и изолировать ее дорого обойдутся их инициаторам подчеркнула Захарова

Она добавила, что Москва оставляет за собой право предпринять все необходимые политико-дипломатические меры с целью защиты своих национальных интересов.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин решил с 1 декабря приостановить движение через все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Речь идет о пяти пограничных переходах: "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе".