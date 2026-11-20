Временного поверенного в делах Эстонии в России вызвали в МИД РФ

МИД России заявил Эстонии о неприемлемости враждебных действий Временного поверенного в делах Эстонии в России вызвали в МИД РФ

Москва20 ноя Вести.Временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги был вызван в МИД РФ, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Комментарий Захаровой размещен на сайте министерства.

Причиной вызова дипломата стало решение Таллина о закрытии оставшихся пунктов пропуска на границе с Россией, уточнила она.

Для доведения до эстонской стороны российской позиции о неприемлемости враждебных действий в отношении нашей страны в МИД России вызван Временный поверенный в делах Эстонии сказала Захарова

Ранее премьер Эстонии Кристен Михал объявил, что с декабря все эстонские автомобильные пункты пропуска на границе с Россией будут закрыты. Необходимость их открытия Таллин оценит лишь через полгода.

Планы перекрыть пограничные переходы с Россией до него анонсировал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. В качестве основания для ограничений эстонский МИД назвал попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Таллин возложил ответственность на Москву, однако доказательств ее причастности не представил.

Намерение эстонских властей вызвало недовольство у жителей страны. Совет старейшин народа сето требовал проработать вопрос компенсаций для волости Сетомаа. Мэр Нарвы Яан Тоотс пообещал, что будет добиваться у властей Эстонии исключений для жителей города на пересечение границы с РФ.