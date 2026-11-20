Москва20 ноя Вести.Решение властей Эстонии закрыть границу с РФ с 1 декабря – железный занавес под предлогом мнимой угрозы с Востока. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в течение всего 2026 года Эстонией предпринимались конфронтационные антироссийские шаги, планомерно ограничивающие функционирование пунктов пропуска на российско-эстонской границе за счет сокращения времени их работы.

Идея эстонцев полностью закрыть оставшиеся действующие КПП именно в эту русофобскую линию вписываются. Видимо, нужно самоизолироваться полностью… Сейчас, видимо, нужно полностью себя законопатить. Подобные шаги фактически равнозначны попыткам возвести новый железный занавес под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока указала Захарова

Ранее парламент Эстонии в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий закрытие пограничных переходов на границе с Россией.