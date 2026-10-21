В МИД РФ вызвана временный поверенный в делах Латвии Временный поверенный в делах Латвии вызвана в МИД России

Москва21 окт Вести.21 октября в МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах Латвии, ей заявлен решительный протест. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Решение было принято после того, как МИД Латвии потребовал уволить всех сотрудников, занимающихся вопросами социального обеспечения при консульском отделе Посольства России в Риге.

[Требование] ставит под угрозу пенсионное и социальное обеспечение для проживающих на территории Латвийской Республики почти шести тысяч военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей сообщили в МИД РФ

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что странам Евросоюза необходимо прекратить выдачу туристических виз гражданам России. По его мнению, это необходимо для предотвращения "гибридных угроз".